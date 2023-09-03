"المياه الوطنية" ترسي مشروعاً بـ 34.5 مليون ريال على شركة زميلة لـ"أميانتيت"

استلمت شركة "أميانتيت" إشعارا بترسية مشروع بين شركة المياه الوطنية وإحدى الشركات الزميلة وهي الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع"والتي تمتلك فيها شركة أميانتيت 50% من أسهمها، والهدف من المشروع هو تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف بمدينتي الدمام والخبر.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن تاريخ الترسية 31 أغسطس 2023 وتبلغ قيمة المشروع نحو 34.5 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

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ويشمل المشروع تشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وستقوم فيه شركة توزيع بتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينتي الدمام والخبر خلال مدة المشروع، والتي تبلغ 18 شهرا.

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023م، وذكرت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وعن تاريخ توقيع العقد بعد استلام النسخة النهائية وتوقيعها من جميع الأطراف المعنية.