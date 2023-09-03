سوق السعودية
"عزم " تعلن ترسية مشروع بـ15.22 مليون ريال مع بنك التنمية الاجتماعية
لتقديم خدمات استشارية وتقنية
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أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن ترسية مشروع تطوير وتشغيل الأنظمة التقنية والأمنية في إدارة تقنية المعلومات مع بنك التنمية الاجتماعيةيوم 1سبتمبر الجاري.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن قيمة المشروع 15.22 مليون ريال، ويهدف المشروع لتقديم خدمات استشارية وتقنية لدعم بنك التنمية الاجتماعية.
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