"نسيج للتقنية" توقع عقدا بـ41.55 مليون ريال مع المؤسسة العامة للتدريب التقني

وقعت شركة نسيج للتقنية عقدا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني بهدف توفير منصة للتعلم والتدريب الإلكتروني وإدارة المحتوى والحقائب الإلكترونية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد 41.55 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة، ومدته 27 شهرا، وتم إعلان الترسية يوم 13 يونيو الماضي وموضوع العقد، تطوير أنظمة ومقررات التدريب الإلكتروني وتوفير رخص.

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وتوقعت أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي للأعوام المالية 2023-2025، مشيرة إلى استكمال المستندات بتاريخ الأحد 3 سبتمبر 2023.