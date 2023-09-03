صندوق الاستثمارات يبيع حصته في "الغاز والتصنيع" بـ491.2 مليون ريال

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال، بصفتها مستشاراً مالياً لصندوق الاستثمارات العامة "PIF" عن قيام الصندوق بإبرام اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً لصناديق الاستثمار المدارة من قبلها ومحافظ عملائها في يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023م.

وقالت "جي آي بي كابيتال" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنه بموجب هذه الاتفاقية، باع الصندوق حصته البالغة 8,186,455 سهماً تمثل 10.92% من رأس مال شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى شركة جدوى للاستثمار من خلال صفقة خاصة، مقابل 491.19 مليون ريال.

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وسيتم تنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية في يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023م، يخضع إتمامها لعدد من الشروط بما في ذلك إكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة. وسيتم إتمام الصفقة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023م.