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وقود الهيدروجين
وقود الهيدروجين
شركات

Enagas الإسبانية تراهن على المغرب لنقل الهيدروجين إلى أوروبا

عبر خط أنابيب "المغرب العربي - أوروبا"

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "Enagas" الإسبانية عزمها المشاركة بشكل رسمي في مشروع مبادرة "العمود الفقري" للهيدروجين بأوروبا العروف اختصاراً بـ"EHB"، التي تتخذ من خط أنبوب الغاز المغرب العربي-أوروبا محطة أساسية.

وكشفت منصة "ويند باور"، المختصة في أخبار الطاقة، أن شركة "Enagas"، التي تعد المشغل الرئيسي لنظام نقل الغاز بإسبانيا، "بدأت إجراءاتها الرسمية من أجل الدخول في مشروع نقل الهيدروجين بإسبانيا، الذي يأتي في خضم خارطة أوروبية مشتركة تتخذ من المحطة منصة خارجية مهمة".

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وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن الشركة الإسبانية من المتوقع أن تتخذ من خط أنابيب الغاز المغرب العربي-أوروبا محطة لتحويل الهيدروجين، وهذا الأمر يأتي بالفعل ضمن التحديثات التي طرأت على مبادرة العمود الفقري للهيدروجين بأوروبا.

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وسبق أن أعلنت "Enagas"، في يوليو/تموز الماضي، ضمن بيان لها، عن نيتها الدخول في مشروع أوروبا الجديد للهيدروجين، مع تحديد الـ14 من شهر سبتمبر/أيلول الحالي موعداً لإطلاق دعوات للاهتمام.

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