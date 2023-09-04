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كير الدولية
كير الدولية
سوق السعودية

انخفاض الأرباح نصف السنوية لـ"كير الدولية" 80.5% إلى 1.29 مليون ريال

مع ارتفاع تكاليف المبيعات والسايبور

دبي - العربية.نت
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انخفض صافي ربح شركة كير الدولية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 80.5% إلى 1.29 مليون ريال مقابل 6.65 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي .

وقالت الشركة في بيان لــ"تداول السعودية" إنها سجلت زيادة في المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 21.97% إلى 77.56 مليون ريال مقابل 63.59 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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وذكرت أن سبب الانخفاض فى صافى الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة تكاليف المبيعات التي نتجت عن قيام الموردين برفع أسعار المواد نتيجة زيادة كلفة التمويل لديهم بجانب زيادة تكلفة التمويل للمشاريع القائمة و تأثرها بارتفاع معدلات السايبور.

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أوضحت شركة كير أنها توسعت في أعمالها بالدخول في قطاعات أخرى ونتج عن ذلك حصولها على مشاريع جديدة والذي أدى إلى انخفاض في نسبة هامش ربح المشاريع للنصف الحالي.

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