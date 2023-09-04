اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تبوك الزراعية
شعار تبوك للتنمية الزراعية
سوق السعودية

تعيين ماجد الصويغ رئيساً لمجلس إدارة "تبوك الزراعية" بدلا من الوليد الشثري

تفعيل القرار اعتبارا من 3 سبتمبر 2023م

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، أن مجلس إدارة الشركة قرر، تعيين ماجد أحمد إبراهيم الصويغ (عضو مجلس إدارة مستقل) ليصبح رئيساً لمجلس الإدارة، بدلاً من الوليد خالد صالح الشثري ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إنه تقرر تفعيل القرار اعتبارا من تاريخ 3 سبتمبر 2023م.

مادة اعلانية

الجدير بالذكر أن ماجد أحمد الصويغ حاصل على ماجستير في المالية الإسلامية عام 2018م من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية، وبكالوريوس لغة يابانية جامعة الملك سعود، وحاصل على Masterclass في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة إنسياد المهنية - كلية إدارة الأعمال.

انخفاض الأرباح نصف السنوية لـ"كير الدولية" 80.5% إلى 1.29 مليون ريال شركات سوق السعودية انخفاض الأرباح نصف السنوية لـ"كير الدولية" 80.5% إلى 1.29 مليون ريال

و"الصويغ" لديه خبرة أكثر من 25 عام في المجال المالي والاقتصادي والإداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الأعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي وتقلد رئاسة وعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منه بالعديد من الشركات المساهمة المدرجة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـلاتحاد السعودي.. واللاعب صامت تقارير متضاربة بشأن انتقال محمد صلاح لـلاتحاد السعودي.. واللاعب صامت
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط