تعيين ماجد الصويغ رئيساً لمجلس إدارة "تبوك الزراعية" بدلا من الوليد الشثري

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، أن مجلس إدارة الشركة قرر، تعيين ماجد أحمد إبراهيم الصويغ (عضو مجلس إدارة مستقل) ليصبح رئيساً لمجلس الإدارة، بدلاً من الوليد خالد صالح الشثري ( عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إنه تقرر تفعيل القرار اعتبارا من تاريخ 3 سبتمبر 2023م.

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الجدير بالذكر أن ماجد أحمد الصويغ حاصل على ماجستير في المالية الإسلامية عام 2018م من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية، وبكالوريوس لغة يابانية جامعة الملك سعود، وحاصل على Masterclass في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة إنسياد المهنية - كلية إدارة الأعمال.

و"الصويغ" لديه خبرة أكثر من 25 عام في المجال المالي والاقتصادي والإداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الأعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي وتقلد رئاسة وعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منه بالعديد من الشركات المساهمة المدرجة.