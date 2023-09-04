ثاني أكبر شركة خدمات سحابية في الصين تفتتح مركزًا للبيانات في السعودية

قالت شركة "هواوي" الصينية، اليوم الاثنين، إنها افتتحت مركز للبيانات السحابية في العاصمة السعودية الرياض في محاولة لتنمية عروض خدماتها عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال مسؤول في الشركة في مؤتمر صحافي إن مركز البيانات السحابية في الرياض، وهو المركز الثلاثين لشركة "هواوي" على مستوى العالم، سيدعم الخدمات الحكومية للمملكة السعودية وسيسمح بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة باللغة العربية.

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وبحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية.نت"، قال الرئيس الإقليمي للشركة ستيفن يي: "إن تطبيق خدمة "هواوي" المتعلقة بالسحاب لا يقتصر علينا فقط، بل هو جسر سيجلب شركات صينية أخرى إلى المملكة العربية السعودية".

وقال إن هذه الخطوة ستسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد، مضيفا أن "هواوي" افتتحت مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية هذا العام.

وسبق أن قالت السعودية إنها لن توقع عقودا مع شركات أجنبية ليس لها مقرات إقليمية في المملكة بعد هذا العام.

واحتلت "هواوي" المركز الخامس في سوق الخدمات السحابية العالمية في الربع الأول، بحصة سوقية بلغت 2.4%، على الرغم من أنها كانت ثاني أكبر بائع في الصين، وفقًا لشركة "كاناليس" للاستشارات البحثية.

وفي فبراير، قالت "هواوي" إنها ستستثمر 400 مليون دولار في المنطقة السحابية في السعودية على مدى السنوات الخمس المقبلة.