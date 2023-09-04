"آركابيتا" تستحوذ على "داتافلو" لخدمات التحقق من شهادات التأهيل بالخليج

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة "آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد"، عن استحواذها على مجموعة "داتافلو" المتخصصة في تقديم خدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد، في صفقة مع شركة "إي كيو تي برايفت أكويتي".

وذكرت ""آركابيتا" في بيان اليوم الاثنين، أن الصفقة تشكل محطة بارزة أخرى في تعزيز استراتيجية النمو التي تعمل على تنفيذها، بعد استحواذها على خمس استثمارات مباشرة و8 استثمارات إضافية في قطاع الخدمات التجارية على مدى السنوات الخمس الأخيرة في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي.

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وحسب البيان، بهذا الاستحواذ ستصبح شركة "داتافلو" لخدمات التحقق المحدودة أكبر شركة في منطقة الخليج العربي للتحقق من شهادات تأهيل واعتماد مقدمي طلبات التوظيف من مصادرها الأساسية وفقًا لما تتطلبه الأنظمة واللوائح الرقابية المعمول بها في دول مجلس التعاون.

وأوضح البيان أنه تم اعتماد ودمج نُظم الشركة وإجراءات عملها مع نُظم وإجراءات الهيئات المُصدرة للشهادات والهيئات الرقابية في الدول الخليجية.

وذكر البيان أن الشركة يعمل لديها أكثر من 850 موظفًا في تسع دول، منها السعودية والإمارات، وتضم شبكتها العالمية أكثر من 160 ألف هيئة مُصدرة لشهادات التأهيل والاعتماد التي تُغطي 190 دولة لتصبح بذلك شركة الخدمات الأفضل اختيارًا في الكثير من الأسواق.

وكان تركيز "داتافلو" منذ تأسيسها ينصبّ على شريحة الرعاية الصحية، إلا أنها بدأت بالتوسع في قطاعات أخرى كالتعليم والهندسة وتأشيرات العمل والرياضة.