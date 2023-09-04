"التجاري الكويتي" يحصل على موافقة "المركزي" لإصدار سندات بـ 50 مليون دينار

حصل البنك التجاري الكويتي على موافقة بنك الكويت المركزي على طرح الإصدار الأول من السندات بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دينار.

يأتي هذا الطرح من برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، إذ لا تتجاوز قيمة البرنامج 100 مليون دينار.

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يذكر أنه لا يوجد أي أثر مالي لذلك الإجراء في الوقت الحالي، ولكن سيترتب على الإصدار في حال صدوره تنويع قاعدة رأس المال، ودعم أصول البنك.