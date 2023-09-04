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شعار شركة الجوف للتنمية الزراعية
شعار شركة الجوف للتنمية الزراعية
سوق السعودية

"الجوف الزراعية" توقع اتفاقية مع "أنجي الفرنسية" لشراء الطاقة الشمسية

متوسط الدفعات السنوية للعقد ستكون 2.9 مليون ريال سنويا لمدة 25 سنة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن ترسية وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة "أنجي الفرنسية للطاقة" لمدة 25 سنة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إن التنفيذ سيكون في موقع الشركة بمنطقة بسيطا للمجمع الصناعي الخاص بمصانع زيت الزيتون والمخللات ومصنع شرائح أصابع البطاطس بطاقة 8 ميغاوات عن طريق دمجها مع مصادر الطاقة المستخدمة حالياً.

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وأضافت أن متوسط الدفعات السنوية للعقد ستكون 2.9 مليون ريال سنويا لمدة العقد الكاملة، مقابل شراء الطاقة الشمسية حسب تفاصيل العقد الموضحة.

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وأوضحت أن الاتفاقية مبنية على أساس شراء الطاقة من شركة أنجي حسب الاستهلاك الفعلي للطاقة المنتجة بتكلفة أقل من تكلفة إنتاج الشركة الحالي، ولن تحتاج شركة الجوف للتنمية الزراعية أي تمويل لتنفيذ المشروع حيث أنها لن تتحمل أي نفقات رأسمالية أو تشغيلية.

وبينت أنه من المتوقع أن يتم البدء في إنشاء المشروع بتاريخ 30 سبتمبر 2023، وسيكون التشغيل في تاريخ 30 سبتمبر 2024، وحسب تقديرات الشركة الأولية سيبدأ التأثير الناتج عن تخفيض التكلفة في الظهور تدريجياً من السنة الأولى من تاريخ التشغيل وستحدد قيمة الأثر المالي حسب أسعار الوقود السائدة في حينه.

وذكرت أن تلك الخطوة تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 واستراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة المنبثقة من رؤية المملكة في المحافظة على الموارد الطبيعية والتركيز على مشاريع الاستدامة والطاقة النظيفة.

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