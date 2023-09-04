صندوق الاستثمارات
"جدا" التابعة لـ"PIF" تعتزم الاستثمار في صندوق "ألف كابيتال"
تأسس قبل عامين
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أعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن التزامها بالاستثمار في صندوق شركة "ألف كابيتال - ALIPH CAPITAL "للشركات في دول الخليج العربي.
ويسعي "صندوق ألف 1 - Aliph Fund I"إلى جمع 250 مليون دولار وتم تأسيسه قبل عامين من قبل هدى اللواتي.
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ذكرت شركة صندوق الصناديق "جدا" في يونيو الماضي، أنها التزمت بالاستثمار في صندوق "إنفستكورب السعودية للنمو " قبل الطرح العام الأولي، والبالغة قيمته المستهدَفة 500 مليون دولار.
وتم إنشاء صندوق إنفستكورب السعودية للنمو العام الماضي، وأجرى جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار قبل الاكتتاب العام في "TruKKer"أكبر شبكة شحن رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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