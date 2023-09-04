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صندوق الاستثمارات

"جدا" التابعة لـ"PIF" تعتزم الاستثمار في صندوق "ألف كابيتال"

تأسس قبل عامين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة صندوق الصناديق "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن التزامها بالاستثمار في صندوق شركة "ألف كابيتال - ALIPH CAPITAL "للشركات في دول الخليج العربي.

ويسعي "صندوق ألف 1 - Aliph Fund I"إلى جمع 250 مليون دولار وتم تأسيسه قبل عامين من قبل هدى اللواتي.

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ذكرت شركة صندوق الصناديق "جدا" في يونيو الماضي، أنها التزمت بالاستثمار في صندوق "إنفستكورب السعودية للنمو " قبل الطرح العام الأولي، والبالغة قيمته المستهدَفة 500 مليون دولار.

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وتم إنشاء صندوق إنفستكورب السعودية للنمو العام الماضي، وأجرى جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار قبل الاكتتاب العام في "TruKKer"أكبر شبكة شحن رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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