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سوق السعودية

"شور للتقنية" تجدد اتفاقية تمويلات بـ15 مليون ريال مع "السعودي الفرنسي"

لمدة 5 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية (المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك السعودي الفرنسي، بقيمة 15 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إن التسهيلات الائتمانية تهدف لتمويل المشاريع الحالية والمستقبلية وإصدار ضمانات بنكية واعتمادات مستندية.

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وأوضحت أن مدة التمويل 5 أشهر ميلادية.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة اتفاقية التسهيلات الائتمانية.

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