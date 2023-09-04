"ملان" تتكبد صافي خسارة 3.16 مليون ريال في النصف الأول

تكبدت شركة ملان لمنتجات الحديد "ملان" صافي خسارة 3.16 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.26 مليون ريال صافي ربح خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن الإيرادات في النصف الأول من العام سجلت 43.9 مليون ريال مقابل 46.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وبانخفاض نسبته 6.24%.

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وعزت الشركة تحقيقها صافي خسارة في النصف الأول من العام إلى النزول الحاد في أسعار الحديد عالمياً نتج عنه انخفاض في متوسط أسعار البيع وتقليص هوامش الأرباح.

كما ارتفعت التكاليف البيعية الثابتة الناتجة عن استمرار الشركة في خطتها التوسعية، وزادت تكلفة التمويل.

وأشارت إلى ارتفاع مخصصات المخزون وخسائر الائتمان للعملاء بمبلغ 1.2 مليون ريال.

وذكرت أن الانخفاض في صافي الربح قابله ارتفاع في كميات الأطنان المباعة بنسبة 28%.