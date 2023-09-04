"ينساب" تعلن بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد انتهاء الإصلاحات

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن الانتهاء من أعمال الإصلاحات اللازمة لمصانع الشركة، وبدء التشغيل التدريجي لمصانع الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأثنين، إنه لا يوجد تغير في الأثر المالي والذي تم الإعلان عنه مسبقاً بتاريخ 21 أغسطس 2023م.

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كانت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) أعلنت عن استمرار التوقف المؤقت لمصانعها والذي بدأ يوم الاثنين 14 أغسطس 2023م، نتيجة عطل فني لمدة 11 يوما أخرى ويجرى العمل حالياً لمباشرة هذا العطل والقيام بأعمال الإصلاحات اللازمة.

وذكرت، أنه بناءً على آخر التقارير الفنية والمالية حول مدة التوقف والأثر المالي المتوقع فإنه تبين أن مدة التوقف سوف تمتد إلى حوالي 11 يوماً أخرى.

وقدرت الأثر المالي جراء هذا التوقف عند 150 مليون ريال.