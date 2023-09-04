25 سبتمبر..عمومية "إعمار المدينة الاقتصادية" تنتخب مجلس إدارة لمدة 3 سنوات

دعا مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023م ويتضمن عدة بنود منها التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26 سبتمبر 2023 لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين،إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين منصور عبد الرحمن السالم (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 30 يوليو 2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 سبتمبر 2023 خلفاً للعضو السابق عبدالله ابراهيم الهويش (عضواً - غير تنفيذي).

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كما سيتم التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.