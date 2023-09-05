بنوك الإمارات
بنك أبوظبي التجاري يبدأ بيع سندات خضراء مقومة بالدولار
لأجل 5 سنوات
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أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري حدد اليوم الثلاثاء سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات خضراء مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.
ويعتزم البنك طرح سندات بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة أن حجم الطرح 500 مليون دولار على الأقل.
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وورد في وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقوم على ترتيب الطرح أن بنك أبوظبي التجاري بدأ اجتماعات في 30 أغسطس/آب مع باركليز ودويتشه بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورغان وميزوهو.
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