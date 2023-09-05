تعيين "عزام المديهيم" رئيسا لـ"الخزف السعودي" خلفا لـ"ماجد العيسى"

قرر مجلس إدارة شركة الخزف السعودي بتاريخ 4 سبتمبر 2023م قبول استقالة ماجد بن عبدالله العيسى من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وذلك لظروفه الخاصة اعتباراً من 17 سبتمبر 2023 مع استمراره كعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أن مجلس الإدارة وافق على تعيين عزام بن سعود المديهيم رئيساً للشركة اعتباراً من 17 سبتمبر 2023م.

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وحصل الرئيس التنفيذي الجديد على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود ولديه عدد من الدورات المتخصصة ،ويمتلك خبرة تزيد على 25 عاماً في قطاع الأعمال، وتقلد عدة مناصب قيادية في عدد من الشركات أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة أبو نيان التجارية والرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر بجانب مناصب أخرى وعضويته في مجالس إدارات الشركات.