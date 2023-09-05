أرباح "إيسترن كومباني" المصرية تقفز 90% إلى 7.7 مليار جنيه العام المالي الماضي

حققت الشركة الشرقية للدخان " إيسترن كومباني" نموا في صافي أرباحها بنسبة 90% ليسجل 7.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في آخر يونيو الماضي مقارنة بالعام المالي الأسبق.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أن صافي إيرادات الشركة بلغ 17.96 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقارنة مع 17.14 مليار جنيه العام المالي الأسبق بنمو 5%.

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وتراجع إجمالي المبيعات بنسبة 3% إلى 66 مليار جنيه مقارنة مع 68.25 مليار جنيه.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.75 جنيه للسهم الواحد وعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل.

وباعت الحكومة المصريةنسبة 30% في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، لشركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية وأصبحت ثاني أكبر المساهمين في الشركة بعد حصة الأسهم الحرة.

وبحسب بيانات الإفصاح المقدمة إلى البورصة المصرية، يصبح هيكل المساهمين الجديد للشركة، كالتالي: الحصة الأولى لشركة غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية بواقع 30%، ثم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (الحكومة المصرية) بواقع 20.95%، وفي المركز الثالث صناديق استثمار "آلان جيري"،بواقع 7.21%، ثم اتحاد العاملين المساهمين بحصة نسبتها 5.20%، وأخيرًا الأسهم الحرة بنسبة 36.20%.

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأحد الماضي مراسم التوقيع على اتفاقية استحواذ على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، لصالح شركة "غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية.