اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صندوق الاستثمارات

"صندوق الاستثمارات" يعلن اكتمال بيع حصته في شركة "الغاز والتصنيع"

بقيمة 491.19 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اكتمال بيع حصته البالغة 10.92%، والتي تعادل 8.18 مليون سهم تقريبا في شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، من خلال صفقة بيع خاصة، بقيمة 491.19 مليون ريال.

وقامت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً بشراء الحصة لصناديقها الاستثمارية المدارة من قبلها ومحافظ عملائها.

مادة اعلانية

وقال مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إياس الدوسري، في بيان: إن "هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتدوير رأس المال عبر بيع حصص في الشركات الناضجة المملوكة للصندوق وإعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي".

وأضاف الدوسري أن هيكلة الصفقة يعكس عمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين في السوق المالية السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من أميركا لبلغاريا للصين.. خارطة لفيضانات عارمة حول العالم من أميركا لبلغاريا للصين.. خارطة لفيضانات عارمة حول العالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط