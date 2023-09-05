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سوق السعودية

"كيمانول": مفاوضات الاستحواذ على حصص في شركتين للكيماويات "مستمرة"

حصلت على موافقة الهيئة العامة للمنافسة لتنفيذ الصفقتين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"،عن صدور موافقة "عدم ممانعة" الهيئة العامة للمنافسة على اتمام صفقتي الاستحواذ على 80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيمائية المحدودة، وعلى 84% من حصص "كيماويات الدار".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة والمفاوضات مع المقرضين والدائنين مازالت مستمرة.

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وتوقعت الانتهاء من صفقتي الاستحواذ في 18 ديسمبر 2023.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في هذا الشأن في حينه.

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