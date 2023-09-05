"STC" السعودية تستحوذ على 9.9% من "تيليفونيكا" العالمية

أعلنت مجموعة stc السعودية الاستحواذ على حصة 9.9% من أسهم مجموعة تيليفونيكا (Telefónica)، إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم والتي تعمل في كل من أسبانيا وألمانيا وبريطانيا بالإضافة إلى البرازيل، وتتمتع بحصة سوقية رائدة في كل منها.

وقد بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 8.5 مليار ريال، ما يعادل 2.1مليار يورو.

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"stc" تستحوذ على منصة متخصصة في "إنترنت الأشياء"

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة أخرى لمجموعة stc في إطار استراتيجية التوسع والنمو المستمرة التي تعتمدها المجموعة.

وذكرت stc أن هذه الخطوة تعكس ثقتها بقدرة تيليفونيكا (Telefónica) على الاستمرار في النمو، حيث تمتلك محفظة من أصول البنية التحتية والمنصات التقنية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء المعرفي، والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.

وتتماشى هذه الخطوة مع الاستثمارات التي قامت بها المجموعة في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، كان آخرها استحواذ شركة توال التابعة لمجموعة stc على أبراج شركة يونايتيد غروب في كل من بلغاريا و كرواتيا وسلوفينيا.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، "تجمع بين stc وتيليفونيكا (Telefónica) رؤية وأهداف مشتركة، حيث تسعى الشركتان إلى توظيف التقنيات المتقدمة لتوفير أفضل خدمات الاتصالات للمستخدمين، إلى جانب اعتماد استراتيجية فعالة لتسريع وتعزيز النمو، ويمثل هذا الاستثمار استمراراً لتنفيذ استراتيجيتنا في التوسع والنمو، من خلال الاستثمار النوعي في مختلف قطاعات التقنية والبنية التحتية الرقمية في الأسواق الواعدة حول العالم."

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، عليان الوتيد: "يعكس استثمارنا في تيليفونيكا (Telefónica) الإمكانات التي تحظى بها الشركة، وقدرتها على تعزيز القيمة للمساهمين، و ثقتنا في استراتيجية الشركة و ادارتها. كما نؤكد التزامنا بتوطيد التعاون بين الشركتين، بهدف الاستفادة من جميع الفرص المتاحة انطلاقاً من دورنا كمساهمين فيها على المدى الطويل."

وأضاف الوتيد : "تشكّل هذه الصفقة فرصة استثمارية واعدة تتيح لنا الاستفادة الأمثل من وضعنا المالي المتين، مع الاستمرار في سياسة توزيع الأرباح المعتمدة".