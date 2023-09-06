لقاح كورونا
بريطانيا تعتمد لقاح "فايزر بيونتيك" المحدث لمكافحة متحور "كوفيد" الجديد
اللقاح سيطرح للبيع باسم "كوميرناتي"
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قالت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا، يوم الثلاثاء، إنها وافقت على لقاح محدث من إنتاج شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يهدف فقط لمكافحة المتحور الجديد من كوفيد-19 (أوميكرون إكس بي بي.5.1).
وأضافت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أن اللقاح الذي سيطرح للبيع باسم (كوميرناتي) مصرح باستخدامه للأفراد الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فأكثر.
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وتأتي موافقة الوكالة البريطانية على اللقاح بعد اعتماده من الوكالة الأوروبية للأدوية الأسبوع الماضي، وفق رويترز.
وعلى غرار شركتي فايزر وبيونتيك، أعلنت شركات أخرى عاملة في تصنيع اللقاحات، مثل مودرنا ونوفافاكس، طرح جرعات أحادية التكافؤ من لقاحاتها لمكافحة المتحور (إكس.بي.بي.5.1) فقط.
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