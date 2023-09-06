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فايزر الأميركية تعلن نجاح تجارب لقاح كورونا بنسبة 90%
لقاح كورونا من فايزر
لقاح كورونا

بريطانيا تعتمد لقاح "فايزر بيونتيك" المحدث لمكافحة متحور "كوفيد" الجديد

اللقاح سيطرح للبيع باسم "كوميرناتي"

دبي - العربية.نت
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قالت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا، يوم الثلاثاء، إنها وافقت على لقاح محدث من إنتاج شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك يهدف فقط لمكافحة المتحور الجديد من كوفيد-19 (أوميكرون إكس بي بي.5.1).

وأضافت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أن اللقاح الذي سيطرح للبيع باسم (كوميرناتي) مصرح باستخدامه للأفراد الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فأكثر.

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وتأتي موافقة الوكالة البريطانية على اللقاح بعد اعتماده من الوكالة الأوروبية للأدوية الأسبوع الماضي، وفق رويترز.

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وعلى غرار شركتي فايزر وبيونتيك، أعلنت شركات أخرى عاملة في تصنيع اللقاحات، مثل مودرنا ونوفافاكس، طرح جرعات أحادية التكافؤ من لقاحاتها لمكافحة المتحور (إكس.بي.بي.5.1) فقط.

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