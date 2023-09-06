بنوك الإمارات
بنك الإمارات دبي الوطني يطلق إطار عمل التمويل المستدام
بما يتيح له إصدار أدوات دين خضراء
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ذكرت خدمة (آي.إف.آر) الإخبارية المعنية بأدوات الدخل الثابت، اليوم الأربعاء، أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في إمارة دبي، عيَّن بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين لتقديم إطار عمل التمويل المستدام الذي وضعه البنك في الآونة الأخيرة.
وأضافت الخدمة أن بنك الإمارات دبي الوطني اختار بنك إتش.إس.بي.سي ومجموعة آي.إن.جي المصرفية وكيلين مشتركين لهيكلة الاستدامة لتقديم الإطار للمستثمرين بما يتيح للبنك إصدار أدوات دين خضراء ومرتبطة بالاستدامة وفق "رويترز".
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