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سوق السعودية

تعيين "عثمان القصبي" رئيسا لـ"التعاونية للتأمين"

وفقا لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 3 سبتمبر الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 3 سبتمبر 2023 والمتضمن تعيين، عثمان يوسف القصبي رئيساً تنفيذياً للشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء،إن تاريخ مباشرة الرئيس التنفيذي لمهام عمله يبدأ من الأربعاء 6 سبتمبر 2023.

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وأوضحت أن عثمان القصبي لديه خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في الرعاية الصحية، وشغل العديد من المناصب القيادية أبرزها عمله في مجلس الضمان الصحي مديراً تنفيذياً للتمكين والإشراف، والمدير المكلف للتواصل، والمتحدث الرسمي للمجلس، كما شغل مناصب إدارية لتطوير الأعمال في قطاع الرعاية الصحية في العديد من المنشآت الطبية، منها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

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ومنذ انضمامه للتعاونية للتأمين، شغل القصبي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والحياة - وهو القطاع الأكبر في الشركة - قبل تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي المكلف اعتباراً من 3 أبريل2023م.

ويحمل عثمان القصبي شهادة الماجستير التنفيذي في القيادة والإدارة العالمية من جامعة اليمامة والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فوتس واجن الألمانية وشهادة البكالوريوس في علوم التأهيل والعلاج الطبيعي من جامعة الملك سعود.

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