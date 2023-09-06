دولة عربية تستثمر في شركة أميركية لتكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية

أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن استثماره في شركة "أور نِكست إينرجي" الأميركية المتخصّصة في تكنولوجيا البطاريات المبتكرة للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، حيث وقّع الجهاز والشركة اتفاقية تعاون استراتيجي بهدف تحديد مجالات التعاون المحتملة في مجال تخزين الطاقة وتصنيع البطاريات في سلطنة عُمان.

وذكر الجهاز في بيان أن هذه الخطوة تعكس التزامه بتنويع محفظته الاستثمارية الدولية وتحقيق الاستفادة المثلى لسلطنة عُمان من حيث العائد على الاستثمار والاستثمارات المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجيات سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

مادة اعلانية

ويأتي الاستثمار الجديد للجهاز ضمن سلسلة استثمارات أخرى قام بها خلال الفترة الماضية في مجال تحوّل الطاقة، والتي تشمل الاستثمارات في شركة "أسيند إليمنتس" المتخصّصة في إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، وشركة "جروب 14" المتخصّصة في تصنيع مواد بطاريات كربونات السيليكون المبتكرة لتحلّ محلّ مواد الجرافيت التقليدية المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون وفق لوكالة الأنباء العمانية.

وأكد إبراهيم بن سعيد العيسري مدير عام استثمارات الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني أن الجهاز يواصل إسهاماته في هذه التكنولوجيا التي تتوافق مع استراتيجيته للتركيز على الطاقة المستدامة والاستراتيجيات والتوجهات الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، كما يهدف من خلال هذا الاستثمار إلى القيام بدور رئيسي لضمان نمو سوق السيارات الكهربائية واستدامته.

وقال مجيب إعجاز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أور نِكست إينرجي": إن هذه الاستثمارات ستسهم في تسريع وتيرة تقدّم الشركة نحو مستقبل مستدام، ويسمح لها بتوسيع نطاق منتجات النقل والشبكات الخاصة بها إلى الأسواق العالمية.

وتاسست شركة البطاريات "أور نِكست إينرجي" في عام 2020م بهدف مضاعفة نطاق السيارات الكهربائية واستخدام مواد أكثر أمانًا ووفرة وإنشاء سلسلة توريد محلية.