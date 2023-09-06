فواز الحكير رئيساً غير تنفيذي لـ"سينومي ريتيل" وعبد المجيد الحكير نائباً له

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ الثلاثاء 5 سبتمبر 2023م بتعيين فواز بن عبدالعزيز الحكير رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قرار تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه جاء بعد نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد يوم الخميس بتاريخ 10أغسطس 2023م، والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت بتاريخ 12أغسطس 2023م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 11أغسطس 2026م.

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وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة لتضم كلا من عبدالرحمن بن محمد العنقري رئيساً للجنة (مستقل) وأحمد بن صالح السلطان عضواً باللجنة (غير تنفيذي)، وزكي بن عبدالله العوامي عضواً باللجنة (من خارج المجلس).

وتضمن قرار مجلس الإدارة أيضاً تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفق المهام والصلاحيات المعتمدة، وكذلك تعيين أمين سر مجلس الإدارة وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية وشركاتها التابعة.