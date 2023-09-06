سوق السعودية
مجلس إدارة "الجوف الزراعية" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى ريال واحد للسهم
بدلاً من 10 ريالات للسهم حالياً
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أصدر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية توصية للجمعية العامة غير العادية للشركة صادرة بقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 5 سبتمبر بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10ريالات للسهم، إلى ريال واحد للسهم.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد أسهمها بعد التعديل سيصبح 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.
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