"الصناعة" السعودية تعلن فوز "معادن" برخصتين للتعدين

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، اليوم الأربعاء، عن فوز شركة التعدين العربية السعودية "معادن" برخصتي الكشف لموقعي "محدد" و"الردينية"، وذلك ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع التي أطلقتها الوزارة.

وقالت الوزارة، في تغريدة على منصة "إكس"، المعروفة بـ"تويتر" سابقا، إن التزامات الاستكشاف تتضمن تنفيذ العديد من الأعمال الاستكشافية في الموقعين، منها على سبيل المثال حفر أكثر من 61 ألف متر في أول سنتين بهدف تسريع الوصول إلى مرحلة تقدير المواد والاحتياطيات التعدينية في المواقع.

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وأشارت إلى أن موقع "محدد" تقدر مساحته بأكثر من 139 كيلومتر مربع، ويقع في منطقة عسير ويبعد 456 كيلومتر من ميناء جازان الصناعي، ويتوقع أن يحتوى على النحاس والزنك والذهب والرصاص.

وبينت أن موقع "الردينية" تقدر مساحته بأكثر من 75 كيلومتر مربع، ويقع داخل حزام الأمار في منطقة الرياض، ويتوقع أن يحتوى على الزنك والفضة.

وأضافت أن الالتزامات المجتمعية تتضمن إنفاق 7.5 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأبناء المنطقة المجاورة لكل موقع، وبناء مركز تميز لتدريب وتوظيف أبناء المنطقة، بالإضافة غلى توظيف ما يزيد عن 60% من العاملين في المواقع من المواطنين من أبناء المجتمعات المحلية المجاورة.

وفي يونيو 2023، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أسماء الشركات المؤهلة للمشاركة في المنافسة على تراخيص الاستكشاف في مواقع أم حديد وبئر عمق وجبل الصهايبة، التي تضم خامات النحاس والزنك والذهب والفضة والرصاص.

وقالت الوزارة، إن الشركات المؤهلة للمنافسة هي رويال مايننغ غروب، ولوتس غولد، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركة موارد للتعدين، وشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، وتحالف شركة الارا السعودية فينشرز وشركة التسنيم القابضة وشركة ساوث ويست بيناكيل.

بالإضافة إلى شركة أندين بريشوس ميتلز وإنيرجي ترانزشن مانيرلز وتحالف شركة سمو القابضة وشركة كوبا سليفر وشركة ستيبي غولد.