سوق السعودية
"الطبية العربية" توقع اتفاقية مشروع مشترك مع "نيفرو كير هيلث سيرفيسز" السعودية
ستقدم "الشركة الجديدة" خدمات رعاية غسيل الكلى
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أبرمت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة "طبية" المدرجة في السوق الموازية "نمو" والمتخصصة في مجال حلول الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة، اتفاقية مشروع مشترك نهائية للتعاون مع شركة نيفرو كير هيلث سيرفيسز السعودية والشركات التابعة لها والمشار إليها جميعها بـ"نيفرو بلس".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الربعاء، إن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس وتشغيل شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى "الشركة الجديدة" في المملكة العربية السعودية، مملوكة بنسبة 49% من قبل طبية و51% من قبل نيفروبلس.
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وستقدم "الشركة الجديدة" خدمات رعاية غسيل الكلى بالمملكة العربية السعودية من خلال استثمار وتشغيل وإدارة وصيانة أقسام المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة في خدمات رعاية غسيل الكلى في القطاعين العام والخاص.
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