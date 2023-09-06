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"تيليفونيكا" الإسبانية تتوقع 4 مليارات يورو تدفقات نقدية حرة هذا العام

تخطط لتوسيع الخدمات التقنية للعملاء وزيادة الاستثمارات

دبي - العربية.نت
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تخطط شركة "تيليفونيكا" عملاق قطاع الاتصالات الإسباني لبدء تنفيذ خطة استراتيجية في 8 نوفمبر لتعزيز التدفقات النقدية الحرة.

وتتوقع الشركة التي تتخذ من مدريد مقرا لها وصول التدفقات النقدية الحرة إلى 4 مليارات يورو في 2023 ، وتبلغ قيمتها السوقية حاليا نحو 22 مليار يورو، وبلغت القيمة السوقية للشركة أعلى مستوياتها عام 2008 عندما تجاوزت 110 مليارات يورو.

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وكان البنك الإسباني BBVA أكبر مساهم العام الماضي بحصة تبلغ 4.9%، وبعد استحواذ شركة stc السعودية على حصة 9.9% من الشركة بقيمة 2.1 مليار يورو أصبحت أكبر المساهمين.

وتخطط تيليفونيكا لتوسيع الخدمات التقنية للعملاء بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات.

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