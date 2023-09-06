"سينومي سنترز" تبيع قطعة أرض فضاء مساحتها 29.38 ألف متر مربع بـ70 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" عن إكمال صفقة بيع قطعة أرض فضاء بمساحة 29.38 ألف متر مربع واقعة في حي غرناطة بمدينة الأحساء على طريق الأمير متعب، وبمحاذاة طريق الملك عبدالله مباشرةً بمبلغ إجمالي يقارب 70.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن هذه المساحة هي ثالث قطعة أرض تبيعها الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال تقريباً.

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وذكرت أنه قد تم الاتفاق على سعر نهائي بمبلغ 2230 ريالا للمتر المربع، لتبلغ بذلك قيمة الصفقة 65.5 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي، وأبرمت الصفقة بتاريخ 5 سبتمبر 2023 وأطرافها هما البائع شركة "سينومي سنترز"والمشتري هو عبدالله بن فهد بن عبدالله الهريش التميمي.

وأوضحت أن القيمة الدفترية للأرض بلغت 22 مليون ريال كما في القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2023.

وأشارت إلى أن سبب البيع هو أن قطعة الأرض هذه لا تدعم خطط التوسع الاستراتيجية للشركة والمتركزة في تطوير وجهات عصرية وفق المعايير العالمية.

وذكرت أن قائمة الدخل للشركة ستتأثر إيجاباً بقيمة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بمبلغ 43.5 مليون ريال ومن المتوقع ظهور هذا الأثر من الصفقة خلال الربع الرابع من السنة المالية المنتهية الحالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وتعتزم الشركة استخدام متحصلات البيع في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز خطط النمو المستقبلية.