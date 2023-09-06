سوق السعودية
"غاز" السعودية و"طاقة عربية" المصرية تؤسسان شركة "الغاز الأولى"
برأس مال 500 ألف ريال
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أعلنت شركة توزيع الغاز الطبيعي " غاز" عن استخراج عقد التأسيس والسجل التجاري لشركة " الغاز الأولي-شركة ذات مسؤولية محدودة " وهي مملوكة مناصفة لكل من "شركة توزيع الغاز الطبيعي" وشركة "طاقة عربية" بنسبة 50% لكل منهما.
وقالت شركة توزيع الغاز الطبيعي "غاز" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ 500 ألف ريال.
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كانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية" بتاريخ 12 سبتمبر 2022 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طاقة عربية لبحث سبل التعاون والدخول في شراكة لتطوير وتشغيل خدمات نقل الغاز وشبكات الغاز.
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