اقتصاد الإمارات
"موانئ دبي" تصدر صكوكا خضراء لأجل 10 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار
بعائد عائد 5.5%
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أظهرت وثيقة من أحد البنوك المنظمة للعملية اليوم الأربعاء أن شركة موانئ دبي العالمية "دي.بي ورلد" العملاقة لإدارة الموانئ، ومقرها دبي، أصدرت صكوكا خضراء بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر/أيلول 2033.
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تم إصدار الصكوك بعائد 5.5% من قبل شركة دي.بي ورلد الهلال المحدودة بموجب برنامج لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 5 مليارات دولار.
وتلقت "دي.بي ورلد"، التي تدير موانئ في أنحاء العالم، طلبات شراء بقيمة تزيد على 3.4 مليار دولار لصفقة الصكوك، والتي من المقرر الإعلان عن تخصيصها وتسعيرها في وقت لاحق اليوم.
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