28 سبتمبر..عمومية "الزامل للصناعة" تحسم استخدام الاحتياطي النظامي في إطفاء الخسائر

دعا مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها يوم الخميس 28 سبتمبر 2023م في مقر الشركة بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن جدول أعمال الجمعية ييتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي النظامي البالغ 180مليون ريال لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة 169.25مليون ريال والتي تمثل 28.2% من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

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وذكرت الشركة أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.