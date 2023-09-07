تعيين سامر الحقيل في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة "لوبريف"

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس -"لوبريف" عن تعيين المهندس سامر بن عبدالعزيز بن محمد الحقيل في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة، خلفًا للمهندس طارق عبدالعزيز النعيم، نظرًا لتغيير إعارته ليباشر أعمالا أخرى.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن المهندس سامر الحقيل سيبدأ مباشرة عمله ابتداء من 17 سبتمبر الجاري وإنه يتمتع بخبرة واسعة في القيادة، والتخطيط، والإدارة الاستراتيجية، وبشكل خاص في قطاع الطاقة.

مادة اعلانية

وتدرج سامر في مناصب قيادية في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركاتها التابعة منذ انضمامه لها في عام 1997م. في عام 2022م، قام بإنشاء وقيادة الإدارة المعنية بشؤون الشركات الدولية التابعة لشركة أرامكو السعودية، والتي تشرف على عمل أكثر من 12 شركة دولية تابعة بقيمة أصول تتجاوز 35 مليار دولار.

و عمِل كرئيس تنفيذي في شركة البترول السعودية الدولية في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2016م وتولى مسؤولية إدارة مبيعات الزيت إلى أميركا الشمالية.

ويحمل المهندس سامر شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالإضافة لزمالة في الابتكار والقيادة الدولية، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا.