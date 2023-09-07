أدنوك
"أدنوك للغاز" توقع اتفاقية لتوريد غاز طبيعي للصين بـ550 مليون دولار
الاتفاقية وقعت مع شركة بتروتشاينا الدولية الصينية
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أعلنت أدنوك للغاز الإماراتية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة بتروتشاينا الدولية الصينية لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 1.65 مليار درهم وملياري درهم (450 - 550 مليون دولار).
ولم يذكر البيان مدة الاتفاقية.
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وقالت أدنوك في بيان لبورصة أبوظبي، إنها تواصل التزامها بضمان إمدادات موثوقة ومستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتنمية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي في الأسواق المحلية والعالمية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
و"بتروتشاينا الدولية" وحدة تابعة لشركة بتروتشاينا المحدودة إحدى أبرز منتجي وموزعي النفط والغاز في الصين بحسب البيان.
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