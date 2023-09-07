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شعار شركة إثمار الدولية القابضة الإماراتية
شعار شركة إثمار الدولية القابضة الإماراتية
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"إثمار الدولية القابضة" تستحوذ على حصة أغلبية في" 9 ياردز كوميونيكيشنز" بأبوظبي

لم تحدد قيمة الصفقة أو الحصة المستحوذ عليها

دبي - العربية.نت
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استحوذت مجموعة إثمار الدولية القابضة (إي آي إتش) على حصة أغلبية في شركة 9 ياردز كوميونيكيشنز، ويقع مقر الشركتين في أبوظبي.

وذكرت إثمار الدولية القابضة في بيان مشترك أن الاستحواذ يهدف إلى توسيع قاعدة استثماراتها في العاصمة أبوظبي، وتوسيع نشاطها بقطاعات حيوية جديدة، من خلال العمل على تنفيذ خطط عمل تشغيلية من شأنها الإسهام بشكل فعِّال في توسيع نطاق الخدمات وقاعدة عملاء " 9 ياردز كومينيكشنز"، بينما لم تذكر الشركتان في قيمة الصفقة أو الحصة المستحوذ عليها.

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وطورت "إي آي إتش" محفظة استثمارية متنوعة تتألف من أكثر من 40 شركة في قطاعات الطاقة والعقارات والاستثمار البديل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسفر والسياحة والمركبات والتجارة، بينما تعمل "9 ياردز كومينيكشنز " في قطاع الإعلام والتسويق وإدارة الفعاليات في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وفق "وام".

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