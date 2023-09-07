"الخليج للتدريب" توقع مذكرة لشراء 80% من عدة مدارس

وقعت شركة الخليج للتدريب والتعليم مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مدرسة أضواء الهداية "الأهلية" بمدينة الرياض للاستحواذ المحتمل على نسبة 80% من حصص الأخيرة، حال التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن مذكرة التفاهم غير الملزمة تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لاستحواذ شركة الخليج للتدريب والتعليم على نسبة 80% من ملكية مدرسة أضواء الهداية (الأهلية) ومدارس ريجات جرمر العالمية للتعليم متعددة الأوطان (المنهج البريطاني) بمدينة الرياض المملوكتين لشركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الأهلية (شركة مساهمة مقفلة سعودية).

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وقالت الخليج للتدريب إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها اليوم 7 سبتمبر 2023 ولمدة تسعة أشهر من تاريخ التوقيع عليها أو حتى اكتمال توقيع الاتفاق النهائي - أيهما أسبق، على أن تكون المدة قابلة للتمديد لمدد أخرى بموجب تفاهم كتابي جديد بين الطرفين.

أوضحت أن أهم شروط المذكرة هي تفاهم الطرفان على أنه في حال التوافق النهائي بينها ستقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم بسداد قيمة الاستحواذ بإصدار أسهم العوض لصالح شركة مدارس أضواء الهداية للبنين والبنات الاهلية (شركة مساهمة مقفلة سعودية).

وستعمل شركة الخليج خلال مدة الاتفاقية على أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة والاتفاقيات الأولية بين الطرفين، موضحة أن هذه الصفقة تخضع لموافقات الجهات النظامية ذات الاختصاص.

وذكرت أن الطاقة الاستيعابية للمدارس موضوع مذكرة التفاهم تبلغ 4000 طالب وطالبة تقريباً،وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.

وقد عينت شركة الخليج للتدريب والتعليم شركة أديم المالية كمستشار مالي لهذه الصفقة.