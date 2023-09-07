"بلتون لرأس المال المخاطر" تستحوذ على 20% من أسهم شركة أريكا

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن استحواذ شركتها التابعة "بلتون لرأس مال المخاطر" والمملوكة بالكامل على 20% من أسهم شركة أريكا بقيمة بلغت 31 مليون جنيه.

استثمرت "بلتون" في "أريكا" من خلال جولة تمويلية، وتخطط الأخيرة لتوجيه التمويل في تعظيم تواجدها الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدءًا من المملكة العربية السعودية والمخطط لها في الربع الأخير من العام الجاري، من خلال استراتيجيتها متعددة القنوات لدخول السوق وتطوير بنيتها التحتية التكنولوجية وتصميمها الرقمي.

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تعمل "أريكا" على إحداث تحول في صناعة منتجات المنزل والديكور والتي تقدر بإجمالي 20 مليار دولار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ترتفع بمعدل نمو سنوي تراكمى يقدر بحوالى 10% سنويًا، من خلال توحيد السوق المجزأه وإنشاء وجهة منزلية ملهمة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والتركيز على تميز منتجات متنوعة، ونقاط سعرية معقولة، وتجربة عملاء لا مثيل لها عبر الإنترنت وبشكل مباشر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، على مختار: "سندعم "أريكا" وفريقها القيادي لتحقيق رؤيتهم في قطاع منتجات المنزل والديكور بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبفضل خطط التوسع التي وضعتها "أريكا"، أصبحت في وضع مميز لتصبح المورد الرئيسي لمنتجات المنزل والديكور لجميع الأسر في المنطقه".

وقال الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة أريكا، خالد عطا الله: "نحن علامة تجارية قائمة وموجهة نحو خلق قيمة مضافة لموظفينا وعملائنا. ينصب تركيزنا منذ البداية على بناء نموذج مستدام يكون مربحًا من الناحية التشغيلية مع وضع عملائنا في قلب كل ما نقوم به. يمثل توسعنا في المملكة العربية السعودية علامة فارقة كبيره بالنسبة لنا، حيث إننا في وضع جيد يسمح لنا بتكرار قصة نجاحنا في مثل هذا السوق الاستراتيجي، مع وجود فرص كبيرة للأعمال وتوفير قيمة كبيرة لعملائنا في السعودية".