اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ريال للاستثمار والتنمية
ريال للاستثمار والتنمية
اكتتابات

"ريال للاستثمار والتنمية" تعتزم طرح 720 ألف سهم في "نمو"

تحديد السعر النهائى للطرح قبل 1 أكتوبر 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة ريال للاستثمار والتنمية، عن نية الشركة طرح 720 ألف سهم عادي تمثل 9% من أسهمها وإدراجها في السوق الموازية "نمو".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي قبل بداية فترة الطرح من يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، حتى يوم الخميس 5 من الشهر ذاته.

مادة اعلانية

وكانت هيئة السوق المالية الصادرة قد وافقت بتاريخ 5 يونيو 2023 على طلب تسجيل وطرح أسهم شركة ريال للاستثمار والتنمية، وموافقة السوق الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2023م على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

"تداول" تحدد إجازة اليوم الوطني في السوق السعودية أسواق المال سوق السعودية "تداول" تحدد إجازة اليوم الوطني في السوق السعودية

وتأسست شركة ريال للاستثمار والتنمية عام 1993 وتعمل في نشاط بيع وتأجير السيارات، ويبلغ رأسمالها الحالي 80 مليون ريال موزعة على 8 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقاتلون من نوع آخر بالصفوف الأمامية على الجبهات بين روسيا وأوكرانيا مقاتلون من نوع آخر بالصفوف الأمامية على الجبهات بين روسيا وأوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط