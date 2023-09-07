"ريال للاستثمار والتنمية" تعتزم طرح 720 ألف سهم في "نمو"
تحديد السعر النهائى للطرح قبل 1 أكتوبر 2023
أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي لطرح أسهم شركة ريال للاستثمار والتنمية، عن نية الشركة طرح 720 ألف سهم عادي تمثل 9% من أسهمها وإدراجها في السوق الموازية "نمو".
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي قبل بداية فترة الطرح من يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، حتى يوم الخميس 5 من الشهر ذاته.
وكانت هيئة السوق المالية الصادرة قد وافقت بتاريخ 5 يونيو 2023 على طلب تسجيل وطرح أسهم شركة ريال للاستثمار والتنمية، وموافقة السوق الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2023م على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".
وتأسست شركة ريال للاستثمار والتنمية عام 1993 وتعمل في نشاط بيع وتأجير السيارات، ويبلغ رأسمالها الحالي 80 مليون ريال موزعة على 8 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.
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