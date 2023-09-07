11 سبتمبر.. بدء إدراج وتداول أسهم "المناولة للشحن" في سوق "نمو"

أعلنت "تداول السعودية" اليوم الخميس، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المناولة للشحن في السوق الموازية" نمو" اعتباراً من يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 برمز تداول 9571 وبالرمز الدولي SA15S1N4LHH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت شركة وثيق المالية قد أعلنت بتاريخ 22 أغسطس الماضي، بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة المناولة للشحن في السوق الموازية "نمو" عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 110 ريالات للسهم الواحد.

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وبدأت فترة الطرح يوم 27 أغسطس 2023م، وانتهت يوم الخميس الموافق 31 من الشهر ذاته.

وأعلنت شركة وثيق المالية، المستشار المالي لطرح أسهم شركة المناولة للشحن، عن إتمام عملية طرح 20% من رأس مال الشركة ما يعادل 200 ألف سهم عادي ، بسعر 110 ريالات للسهم، وبنسبة تغطية بلغت 2113.39% من إجمالي الأسهم المطروحة.