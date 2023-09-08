"لومي" السعودية تحدد سعر الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق السعري

حددت شركة لومي السعودية لتأجير السيارات، اليوم الجمعة، سعر السهم في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي الذي أعلنته الأسبوع الماضي بما يعكس إقبالا قويا على الطروح في المملكة بعد العودة إليها إثر فترة هدوء صيفية.

وقالت لومي، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المملكة، إن السعر تحدد عند 66 ريالا للسهم مما منح الشركة قيمة سوقية بلغت 3.63 مليار ريال (967.8 مليون دولار).

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ومن المتوقع أن تجمع الشركة من الطرح 1.089 مليار ريال من خلال بيع 16.5 مليون سهم توازي 30% من الأسهم المصدرة لرأس المال.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت لومي عن النطاق السعري الاسترشادي وقالت إنه بين 62 و66 ريالا للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات أسفرت عن أوامر بقيمة نحو 102.9 مليار ريال وتمت تغطيتها 94.5 مرة.

ولومي مملوكة بالكامل لشركة سيرا وهي شركة سفر سعودية كانت تُعرف سابقا باسم مجموعة الطيار للسفر.

وصنفت شركة تأجير السيارات نفسها كثالث أكبر مشغل في المملكة بحصة سوقية تبلغ حوالي 7%، بناء على حجم أسطولها في عام 2021، وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بها.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال الرئيس التنفيذي لشركة لومي لتأجير السيارات، السعودية أظفر شكيل، إن النطاق السعري للاكتتاب العام لأسهم الشركة مبني على مكررات ربحية بين 14 و16 مرة بناء على الأرباح المتوقعة للعام الحالي.

وأضاف شكيل، إن الشركة كانت تستهدف الوصول إلى إيرادات بمليار ريال قبل التوجه لطرح أسهمها.

"في 2016 بدأت مجموعة "سيرا" عملية التحول مما وضع التركيز على قطاع تأجير السيارات، وبفضل هذا التحول أصبحنا ثالث أكبر شركة لتأجير السيارات في السعودية بحلول عام 2022، وقد تم الاستثمار في الشركة مع وضع هدف الوصول إلى إيرادات بمليار ريال قبل الإدراج العام"، وفقا لـ شكيل.