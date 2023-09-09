كوفيسترو الألمانية تدخل مفاوضات رسمية بشأن عرض بـ 12 مليار دولار من "أدنوك"

قال بيان لشركة كوفيسترو إن مجلس إدارة الشركة الألمانية دخل يوم الجمعة في مناقشات مفتوحة تتعلق بمسعى استحواذ من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وتأتي بادرة التغيير في الموقف المتحفظ السابق لشركة كوفيسترو بعد أن قال اثنان من أكبر 15 مستثمرا في شركة صناعة البلاستيك والكيماويات لرويترز الشهر الماضي إنه يجب على الشركة الدخول في محادثات استحواذ رسمية لصالح مساهميها.

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ونقلت رويترز، في وقت سابق يوم الجمعة، عن مصدر قوله إن مجلس إدارة كوفيسترو سيجتمع لبحث مفاوضات رسمية مع أدنوك الإماراتية.

وأغلق سهم الشركة مرتفعا 7.8% عند 51.5 يورو ليبلغ أعلى مستوى في نحو 18 شهرا.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة بي.أيه.إس.إف، المنافس الأكبر، المفاتحة في الصفقة بأنها إشارة إلى أن صناعة الكيماويات الأوروبية التي تعاني من تضخم التكلفة وضعف الاقتصاد تحتاج إلى دعم من المشرعين لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.

وتحاول أدنوك تنويع وتطوير عملياتها في المشتقات النفطية وفي الطاقة المتجددة. وقالت تقارير صحفية إن أدنوك قدمت عرضا غير ملزم لكوفيسترو بلغ 55 يورو للسهم في يونيو حزيران لكن الشركة الألمانية رفضته.

وقالت رويترز في أغسطس/آب إن أدنوك أوضحت لكوفيسترو، التي لم تعلق على مسعى الاستحواذ، أنها قد ترفع عرضها غير الرسمي إلى 60 يورو بشرط دخول الشركة الألمانية في محادثات رسمية. وقد يصل هذا العرض غير الملزم بقيمة شركة كوفيسترو المنتجة للمواد الكيميائية المستخدمة في العزل والإسفنج الاصطناعي والطلاء والبلاستيك الهندسي الشفاف إلى نحو 11.6 مليار يورو (12.4 مليار دولار).

وحذرت الشركة في أغسطس/آب من عدم وجود تحسن الطلب هذا العام مع استمرار العملاء في سحب المخزون الحالي وليس طلب مواد كيميائية جديدة.