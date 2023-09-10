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سوق السعودية

تراجع خسائر "البحر الأحمر العالمية" 59% إلى 19.6 مليون ريال بالربع الثاني

سجلت خسائر متراكمة نحو 210.2 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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تراجعت خسائر شركة البحر الأحمر العالمية بنسبة 59.3% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 19.6 مليون ريال، مقابل نحو 48.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وارتفعت خسائر الشركة هامشياً بنسبة 0.51% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بخسائر نحو 19.5 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "البحر الأحمر العالمية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه كان هناك انخفاض في صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تدابير التحكم بالتكلفة المطبقة ما أدى إلى انخفاض إجمالي في تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية ومصروفات المبيعات والتسويق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وانخفضت خسائر الشركة بنسبة 41.9% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 39.1 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 67.3 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 210.2 مليون ريال تعادل نسبة 69.6% من رأس المال البالغ 302.3 مليون ريال.

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