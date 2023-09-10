تغطية شريحة المؤسسات في طرح "لومي للتأجير" بنسبة 9446% من إجمالي الأسهم المطروحة

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية، للطرح العام لشركة لومي للتأجير عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة وتحديد سعر الطرح النهائي عند 66 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 9446% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 16.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى، ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 1.65مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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ووفقا للجدول الزمني المتوقع لطرح "لومي للتأجير" سيبدأ اكتتاب الأفراد يوم 12 سبتمبر الجاري على أن يتم التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 21 من الشهر ذاته.