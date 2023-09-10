"أسمنت المدينة" تعلن تأسيس شركة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات

أعلنت شركة أسمنت المدينة في بيان على "تداول السعودية"، عن قيام شركتها التابعة "شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية" بتأسيس شركة البدائل المبتكرة للخدمات البيئية برأسمال يبلغ 6.77 مليون ريال وبنسبة ملكية 29.4% لشركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية (طرف ذو علاقة) عبر تمويل ذاتي من مصادر الشركة وذلك بالشراكة مع شركة تدوير للخدمات البيئية بنسبة 51% والمملوكة للشركة السعودية للاستثمار وإعادة التدوير (سيرك)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وبنسبة ملكية 19.6% لشركة ليشتنبيرغ الشرق الأوسط للخدمات البيئية (طرف ذو علاقة) والمملوكة بنسبة 80% من شركة مجموعة العبداللطيف القابضة (طرف ذو علاقة) وبنسبة 20% لشركة ليشتنبيرغ القابضة (طرف ذو علاقة).

وتعمل "شركة الحلول الخضراء للخدمات البيئية" في مجال تقديم الحلول البيئية لإدارة النفايات والتي من ضمنها تقنيات تشغيل مرافق المرادم لمعالجة وتدوير المخلفات بأنواعها في إنتاج الوقود البديل للوقود الأحفوري وتطبيقات تغذيته لتوليد الطاقة في الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للوقود والطاقة.

مادة اعلانية

وستقوم الشركة الجديدة بإنتاج الوقود البديل من المخلفات وتسويقه محلياً ودولياً، وسيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل المشروع، حيث سيساهم المشروع كذلك في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والمساهمة في تحول المملكة للاقتصاد الدائري انسجاما مع مخرجات رؤية المملكة 2030م ومبادرة المملكة العربية السعودية لخفض الانبعاثات الكربونية العالمية بنسبة 4% وصولاً للحياد الكربوني بحلول عام 2050م. وبما يتوافق مع أهداف شركة إسمنت المدينة فيما يخص الاستدامة وأثرها في تمكين استقطاب المستثمرين الأجانب في ظل الالتزام بتطبيق معايير الاستدامة.