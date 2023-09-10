"أوكيو" العمانية تحقق 1.1 مليار دولارصافي أرباح في النصف الأول من العام

سجلت مجموعة أوكيو - المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة العمانية خلال النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بلغ 1.1 مليار دولار أميركي، وسجلت أصولًا بقيمة 31.2 مليار دولار.

وأشار التقرير النصف سنوي الذي أصدرته المجموعة إلى أن إجمالي إنتاج "أوكيو" من النفط من الأصول المشغلة من قِبلها ومن قِبل الشراكات الاستثمارية بلغ حوالي 222 ألف برميل يوميًّا، حيث سجل الإنتاج في النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 7% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع إنتاج المربع 60 النفطي إلى 61 ألف برميل من مكافئ النفط مقارنة مع 49 ألف برميل من مكافئ النفط في النصف الأول من عام 2022م.

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وحققت الشركة أرباحًا -قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين- بلغت 2.3 مليار دولار وفق وكالة الأنباء العمانية.

وبلغ معدل توافر شبكة الغاز في النصف الأول من عام 2023م نحو 99,999% في محافظات سلطنة عُمان.

كما وضح التقرير أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 471 مليون قدم مكعب يوميا منها 18 مليون قدم مكعبة من الغاز من الأصول المشغلة من أوكيو، في حين بلغ إنتاج الأصول المشغلة من شراكات أجنبية مع أوكيو نحو 454 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم الواحد.

وبلغت الطاقة التكريرية في قطاع المصافي والبتروكيماويات في النصف الأول من العام الجاري 302 ألف برميل يوميًّا، بينما سجلت طاقة إنتاج البتروكيماويات من أوكيو للبوليمر نحو 595 ألف طن متري، بينما بلغت طاقة إنتاج الميثانول نحو 497 ألف طن متري، وطاقة إنتاج مصنع العطريات 1.016 ألف طن متري.

وبلغت طاقة إنتاج مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال نحو 167 ألف طن متري.

وسجل إجمالي الإنفاق الكلي على السلع والخدمات في النصف الأول من العام الجاري نحو 653 مليون دولار ، والمبلغ الذي تم إنفاقه داخليًّا على السلع والخدمات في العقود والمشتريات من خلال الشركات والمؤسسات المحلية بلغ 488 مليون دولار ما أدى إلى الاحتفاظ بمبلغ 211.23 مليون دولار كقيمة محلية مضافة.

وقد بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل المجموعة 123 مليون دولار ما يمثل 19% من إجمالي الإنفاق الكلي على السلع والخدمات، متضمنًا مبلغ 34 مليون دولار لحاملي بطاقة ريادة الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.