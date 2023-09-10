سوق السعودية
"الجبس الأهلية": سنطلب إعادة تقدير قيمة قطعة أرض تم نزع ملكيتها
تمتلكها بموجب صك إلكتروني
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قالت شركة الجبس الأهلية"جبسكو" إنها تلقت إبلاغ عن قيمة التعويض المالي من الهيئة العامة لعقارات الدولة للأرض الواقعة بمدينة جدة بحي بني مالك بشارع فلسطين والتي تمتلكها بموجب صك الكتروني حيث تم نزعها ضمن مشروع الأحياء العشوائية بموجب قرار نزع الملكية الصادر من نائب أمير منطقة مكة المكرمة رقم 2013341 وتاريخ 1443/6/29 هجرية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها سوف تقوم بطلب الاعتراض وإعادة التقدير لقيمة التعويض بمراجعة الجهات ذات العلاقة وسيتم الإعلان لاحقا لأي مستجدات وإثبات الأثر المالي.
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