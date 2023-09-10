"تنمية" توقع اتفاقية لاستثمار 100 مليون ريال في قطاع الدواجن

أعلنت شركة التنمية الغذائية- "تنمية"، عن توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية المحدودة المملوكة لها بالكامل، وشركة إم إتش بي إس إي (MHP SE)، لإنشاء مشروع مشترك.

وقالت "التنمية الغذائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذه الشراكة ستشهد توحيد جهود شركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية وشركة إم إتش بي إس إي (MHP SE) لاستثمار أكثر من 200 مليون ريال لتطوير وتشغيل منشآت زراعية تعاقدية بسعة إنتاجية تزيد على مليون من أمهات الدواجن لإنتاج ما يزيد عن 175 مليون بيض تفقيس سنويا، وفقاسات مصممة حسب أحدث التقنيات ومنشأة أعلاف الدواجن.

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وستمتلك شركة تلال الصحراء للخدمات البيطرية حصة نسبتها 55% في المشروع المشترك، بينما ستمتلك شركة MHP SE حصة نسبتها 45%.

ويظل إنشاء المشروع المشترك خاضعًا للموافقات التنظيمية اللازمة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وغيرها من السلطات القضائية والتراخيص المعمول بها.